Livre sur la Place 2026 Théâtre de papier Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Théâtre de papier

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 13:30:00

fin : 2026-09-13 14:30:00

Date(s) :

2026-09-13

En s’inspirant de son bel album Hana et le vent, Seng Soun Ratanavanh te propose de fabriquer une petite scène en 3D avec du papier découpé. Un joli rappel de l’histoire de ce village habité par des êtres de papier qui fraternisent avec leurs voisins faits de bois.

Seng Soun Ratanavanh Hana et le vent (La Martinière jeunesse)

De 7 à 10 ansEnfants

0 .

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle Le Petit Palais Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Inspired by her beautiful book *Hana and the Wind*, Seng Soun Ratanavanh invites you to create a small 3D scene using cut-out paper. A lovely reminder of the story of this village inhabited by paper characters who get along with their wooden neighbors.

Seng Soun Ratanavanh, *Hana and the Wind* (La Martinière Jeunesse)

Ages 7–10

L’événement Livre sur la Place 2026 Théâtre de papier Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY