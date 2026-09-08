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AGENDA · Nancy

Livre sur la Place 2026 Une histoire et… Oli Écoute Podcasts Place de la Carrière Nancy

vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Place de la Carrière
Adresse
Le P'tit Studio
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Livre sur la Place 2026 Une histoire et… Oli Écoute Podcasts

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Dimanche 2026-09-11 13:00:00
fin : 2026-09-11 14:00:00

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Une série pour un temps calme et découvrir des contes, imaginés et racontés par les auteurs et autrices.

Dès 3 ansEnfants
0  .

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37 

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English :

A series for quiet moments and for discovering stories, created and narrated by the authors themselves.

Ages 3 and up

L’événement Livre sur la Place 2026 Une histoire et… Oli Écoute Podcasts Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY

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