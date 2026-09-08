Livre sur la Place Atelier Prélettres Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Atelier Prélettres

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

La designeuse graphique et typographe Éloïsa Pérez présente Prélettres, un dispositif installé dans le P’tit Studio qui invite les enfants à découvrir les lettres autrement, à travers la manipulation, la construction et le jeu typographique.

Éloïsa Pérez, Prélettres Les temps d’une résidence (Learning Forms)

En partenariat avec l’ENSAD de NancyEnfants

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Graphic designer and typographer %C9lo%EFsa P%E9rez presents Pr%E9lettres, an installation at the P’tit Studio that invites children to discover letters in a new way, through hands-on activities, construction, and typographic play.

%C9lo%EFsa P%E9rez, Pr%E9lettres Moments from a Residency (Learning Forms)

In partnership with ENSAD Nancy

L’événement Livre sur la Place 2026 Atelier Prélettres Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY