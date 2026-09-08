Livre sur la Place Atelier Prélettres Place de la Carrière Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Atelier Prélettres
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 10:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
La designeuse graphique et typographe Éloïsa Pérez présente Prélettres, un dispositif installé dans le P’tit Studio qui invite les enfants à découvrir les lettres autrement, à travers la manipulation, la construction et le jeu typographique.
Éloïsa Pérez, Prélettres Les temps d’une résidence (Learning Forms)
En partenariat avec l’ENSAD de NancyEnfants
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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Graphic designer and typographer %C9lo%EFsa P%E9rez presents Pr%E9lettres, an installation at the P’tit Studio that invites children to discover letters in a new way, through hands-on activities, construction, and typographic play.
%C9lo%EFsa P%E9rez, Pr%E9lettres Moments from a Residency (Learning Forms)
In partnership with ENSAD Nancy
L’événement Livre sur la Place 2026 Atelier Prélettres Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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