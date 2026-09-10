Livre sur la Place Conférence Antoine Compagnon Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Hôtel de Ville mairie de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Antoine Compagnon
Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rencontre exceptionnelle avec l’écrivain, membre de l’Académie française, professeur émérite au Collège de France, Antoine Compagnon, autour de son œuvre et de son dernier texte très intime.
En partenariat avec l’Institut des Sourds de la Malgrange.Tout public
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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00
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English :
A special event with Antoine Compagnon—writer, member of the Académie française, and professor emeritus at the Collège de France—focusing on his body of work and his latest, deeply personal book.
In partnership with the Institut des Sourds de la Malgrange.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Antoine Compagnon Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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