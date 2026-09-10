Livre sur la Place Conférence Champs et gratte-ciel, vraiment différents ? Causerie Scientifique Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place Conférence Champs et gratte-ciel, vraiment différents ? Causerie Scientifique

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Il faut 83 secondes pour gravir les 163 étages du plus haut gratte-ciel du monde, mais il faut des siècles pour façonner un paysage agricole. Entre verticalité urbaine et mosaïques rurales, une même histoire la nôtre.

Dédicaces sur site. En partenariat avec Les Sciences sur la Place.Tout public

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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

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English :

It takes 83 seconds to climb the 163 floors of the world’s tallest skyscraper, but it takes centuries to shape a rural landscape. Between urban verticality and rural mosaics, there is one shared story: our own.

Book signings on site.%A0In partnership with Les Sciences sur la Place.

L’événement Livre sur la Place Conférence Champs et gratte-ciel, vraiment différents ? Causerie Scientifique Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY