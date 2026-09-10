Livre sur la Place Conférence Être à l’écoute Sciences et littérature Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place Conférence Être à l’écoute Sciences et littérature
Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Camille Laurens invite l’enseignant-chercheur Loïc Bourdeau à raconter ce que la médecine narrative peut apporter en gynécologie et en obstétrique, ces espaces où le corps de la femme est mis à nu, observé, parfois maltraité. Sans être à charge, ce texte valorise l’écoute et le récit comme une façon de soigner, peut-être, autrement.
Loïc Bourdeau, Des mots qui touchent obstétrique et gynécologie autrement (Bord de l’eau), préface de Camille Laurens
Animation Antoine Leiris
En partenariat avec la Métropole du Grand NancyTout public
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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Camille Laurens invites professor and researcher Loïc Bourdeau to discuss what narrative medicine can contribute to gynecology and obstetrics, fields where women’s bodies are laid bare, observed, and sometimes mistreated. Without being heavy-handed, this text highlights the importance of listening and storytelling as a way to provide care—perhaps in a different way.
Loïc Bourdeau, *Words That Touch: A Different Approach to Obstetrics and Gynecology* (Bord de l’eau), with a foreword by Camille Laurens
Moderator: Antoine Leiris
In partnership with the Greater Nancy Metropolitan Area
L’événement Livre sur la Place Conférence Être à l’écoute Sciences et littérature Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY
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