Livre sur la Place Prix des Libraires de Nancy Le Point Place de la Carrière Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place Prix des Libraires de Nancy Le Point
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Remise du prix et entretien avec le ou la lauréate en présence de la rédaction du Point et des libraires de l’association Lire à Nancy.
Animation Christophe Ono-dit-Biot
En partenariat avec l’association Lire à Nancy et Le PointTout public
0 .
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Award ceremony and interview with the winner in the presence of the editorial staff of *Le Point* and booksellers from the Lire %E0 Nancy association.
Host: Christophe Ono-dit-Biot
In partnership with the Lire à Nancy association and Le Point
L’événement Livre sur la Place Prix des Libraires de Nancy Le Point Nancy a été mis à jour le 2026-08-26 par DESTINATION NANCY
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