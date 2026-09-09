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AGENDA · Nancy

Livre sur la Place Prix des Libraires de Nancy Le Point Place de la Carrière Nancy

vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de la Carrière
Adresse
Forum littéraire Bernard Pivot
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Livre sur la Place Prix des Libraires de Nancy Le Point

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Remise du prix et entretien avec le ou la lauréate en présence de la rédaction du Point et des libraires de l’association Lire à Nancy.

Animation Christophe Ono-dit-Biot

En partenariat avec l’association Lire à Nancy et Le PointTout public
0  .

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37 

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English :

Award ceremony and interview with the winner in the presence of the editorial staff of *Le Point* and booksellers from the Lire %E0 Nancy association.

Host: Christophe Ono-dit-Biot

In partnership with the Lire à Nancy association and Le Point

L’événement Livre sur la Place Prix des Libraires de Nancy Le Point Nancy a été mis à jour le 2026-08-26 par DESTINATION NANCY

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