Livre sur la Place Prix des Libraires de Nancy Le Point Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place Prix des Libraires de Nancy Le Point

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Remise du prix et entretien avec le ou la lauréate en présence de la rédaction du Point et des libraires de l’association Lire à Nancy.

Animation Christophe Ono-dit-Biot

En partenariat avec l’association Lire à Nancy et Le PointTout public

0 .

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Award ceremony and interview with the winner in the presence of the editorial staff of *Le Point* and booksellers from the Lire %E0 Nancy association.

Host: Christophe Ono-dit-Biot

In partnership with the Lire à Nancy association and Le Point

L’événement Livre sur la Place Prix des Libraires de Nancy Le Point Nancy a été mis à jour le 2026-08-26 par DESTINATION NANCY