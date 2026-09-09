Livre sur la Place Rencontre Audrey Alwett Musée des Beaux-Arts Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place Rencontre Audrey Alwett
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 13:30:00
fin : 2026-09-11 14:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Audrey Alwett est une autrice qui aime procurer aux jeunes l’envie de rêver et de s’aventurer. Venir à sa rencontre, c’est découvrir l’importance du merveilleux dans ses livres, tout comme dans la construction des petits êtres vivants.Enfants
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Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
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English :
Audrey Alwett is an author who loves to inspire young people to dream and set out on adventures. Meeting her means discovering the importance of wonder in her books, just as it does in the creation of small, lively theaters.
L’événement Livre sur la Place Rencontre Audrey Alwett Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY
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