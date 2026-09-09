Livre sur la Place Rencontre Audrey Alwett Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place Rencontre Audrey Alwett

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 13:30:00

fin : 2026-09-11 14:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Audrey Alwett est une autrice qui aime procurer aux jeunes l’envie de rêver et de s’aventurer. Venir à sa rencontre, c’est découvrir l’importance du merveilleux dans ses livres, tout comme dans la construction des petits êtres vivants.Enfants

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Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Audrey Alwett is an author who loves to inspire young people to dream and set out on adventures. Meeting her means discovering the importance of wonder in her books, just as it does in the creation of small, lively theaters.

L’événement Livre sur la Place Rencontre Audrey Alwett Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY