Livres tout en images : création et médiation Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

« Livres tout-en-images », ou « albums sans texte », ces livres illustrés nous touchent, nous déstabilisent, nous interrogent : comment les lire avec un enfant ? Comment les enfants les lisent-ils, seuls ou accompagnés ? Pourquoi a-t-on le sentiment qu’il sont toujours plus difficiles à proposer en bibliothèque, comment les range-t-on, quelles compétences de lecture différentes, et de lecture de l’image, mettent-ils en jeu ? Ne peuvent-ils se définir qu’en creux par rapport aux albums induisant des interactions entre le texte et l’image ?

Autant de questions que nous aborderont, à partir d’un corpus d’albums d’hier et d’aujourd’hui tirés des collections du fonds patrimonial Heure Joyeuse d’une part, mais aussi en dialogue avec une artiste autrice d’albums d’images, avec et sans texte, Anne-Margot Ramstein.

Rencontre avec Anne-Margot Ramstein et (programme en cours de construction).

Une conférence dialoguée proposée par l’Agence quand les livres relient et la Médiathèque Françoise Sagan / fonds patrimonial Heure Joyeuse, dans le cadre du projet Chantier-forum albums, une réflexion collective autour de l’album jeunesse

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h00 à 20h45

gratuit

lien billetweb à venir

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T23:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:45:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33171271793 bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr



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