Livret Enfant La cuisine de la Renaissance Chilleurs-aux-Bois

Tarif : – – 6 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-31
2026-12-19
Du 19 au 31 décembre, le Château de Chamerolles invite les jeunes gourmets à découvrir le patrimoine sous un angle original et appétissant celui de la gastronomie.
Du 19 au 31 décembre, le Château de Chamerolles invite les jeunes gourmets à découvrir le patrimoine sous un angle original et appétissant celui de la gastronomie.
Une aventure ludique entre les murs du château
Comment cuisinait-on au XVIe siècle ? Quels étaient les ingrédients secrets des banquets de la Renaissance ? Ce livret d’énigmes papier, conçu pour les enfants de 6 à 12 ans, est le compagnon de visite idéal pour explorer le château tout en s’amusant. .
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66
English :
Children’s booklet: Renaissance cuisine
From December 19 to 31, Château de Chamerolles invites young gourmets to discover its heritage from an original and appetizing angle: that of gastronomy.
