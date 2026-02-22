Livret Enfant La cuisine de la Renaissance Chilleurs-aux-Bois

Livret Enfant La cuisine de la Renaissance

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 6 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-31

2026-12-19

Du 19 au 31 décembre, le Château de Chamerolles invite les jeunes gourmets à découvrir le patrimoine sous un angle original et appétissant celui de la gastronomie.

Une aventure ludique entre les murs du château

Comment cuisinait-on au XVIe siècle ? Quels étaient les ingrédients secrets des banquets de la Renaissance ? Ce livret d’énigmes papier, conçu pour les enfants de 6 à 12 ans, est le compagnon de visite idéal pour explorer le château tout en s’amusant. .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

Children’s booklet: Renaissance cuisine

From December 19 to 31, Château de Chamerolles invites young gourmets to discover its heritage from an original and appetizing angle: that of gastronomy.

