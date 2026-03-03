Livret jeux enfant enquête Le Bestiaire d’Halloween Sully-sur-Loire

Livret jeux enfant enquête Le Bestiaire d’Halloween

Du 17 octobre au 1er novembre 2026, le Château de Sully-sur-Loire invite les jeunes aventuriers à une quête ensorcelée. Le monument se transforme en terrain de jeu pour une exploration pas comme les autres.

Le concept

Le Bestiaire d’Halloween est le compagnon de visite idéal pour les enfants souhaitant découvrir le château tout en s’amusant. Équipés de leur livret papier, les enquêteurs en herbe parcourent les salles historiques en toute autonomie.

Leur mission ? Résoudre des énigmes mystérieuses et débusquer dans leur carnet les animaux et créatures fantastiques cachés. Entre observation, déduction et humour, c’est une manière drôle et immersive de s’approprier l’histoire des lieux. .

From October 17 to November 1, 2026, the Château de Sully-sur-Loire invites young adventurers on an enchanted quest. The monument is transformed into a playground for an exploration like no other.

