Lo’ en live Peniche Marcounet Paris

Informations pratiques

Lo’, artiste plurielle, écrit, compose, chante, joue et réalise. Son univers intime et libre revendique la sincérité, l’indépendance et l’imperfection comme moteurs créatifs.

D’abord vidéaste, elle se tourne vers la musique après avoir travaillé derrière la caméra aux côtés de nombreux artistes.

À la croisée de la pop, de la soul et du rock, elle façonne un son texturé, entre électronique et organique.

Son troisième single « Cigarette » révèle une plume précise et personnelle. À la fois intime et universel, il annonce un EP à venir.

https://www.instagram.com/lo.gnz/

Tarif sur place : 8€

Star montante indépendante – Bercy 2050.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 6 à 8 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

https://www.instagram.com/lo.gnz/



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