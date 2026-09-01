Lo’ en live Peniche Marcounet Paris
vendredi 25 septembre 2026 · Peniche Marcounet · Paris
Informations pratiques
Lo’, artiste plurielle, écrit, compose, chante, joue et réalise. Son univers intime et libre revendique la sincérité, l’indépendance et l’imperfection comme moteurs créatifs.
D’abord vidéaste, elle se tourne vers la musique après avoir travaillé derrière la caméra aux côtés de nombreux artistes.
À la croisée de la pop, de la soul et du rock, elle façonne un son texturé, entre électronique et organique.
Son troisième single « Cigarette » révèle une plume précise et personnelle. À la fois intime et universel, il annonce un EP à venir.
https://www.instagram.com/lo.gnz/
Tarif sur place : 8€
Star montante indépendante – Bercy 2050.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant
De 6 à 8 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T22:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
https://www.instagram.com/lo.gnz/
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