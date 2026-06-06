Loa Mercury en concert à La Cigale (Paris) La Cigale Paris

Loa Mercury, autrice-compositrice interprète, vogue entre la rock star invincible et la diva sensuelle.

À la croisée des genres, elle soufﬂe un vent nouveau sur la chanson française, entre douceur et violence, mêlant rock psyché, musique urbaine, pop, shoegaze, funk, tout en puisant dans l’héritage national : Christophe, Mylène Farmer, Françoise Hardy…

À travers des textes poétiques, elle apporte un regard distant et sensible sur l’existence, qu’elle semble observer depuis une sonde spatiale, loin du monde réel. Elle revendique sa fluidité de genre et sa transidentité dans ses titres et son image. Elle sublime l’androgynie avec « la poigne et la grâce », un credo qu’elle scande dans ses concerts et performances.

Loa Mercury jouera à La Cigale en tête d’affiche le 6 mars 2027.

Delco music présente Loa Mercury à La Cigale (Paris), le 6 mars 2027 à 20 h.

Le samedi 06 mars 2027

de 20h00 à 22h00

payant

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-06T21:00:00+01:00

fin : 2027-03-06T23:00:00+01:00

Date(s) : 2027-03-06T20:00:00+02:00_2027-03-06T22:00:00+02:00

La Cigale 120 boulevard de Rochechouart 75018 Paris

https://shotgun.live/events/loa-mercury-a-cigale?utm_source=qfap https://www.facebook.com/loamercury https://www.facebook.com/loamercury



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