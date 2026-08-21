L’Objet du moment « Du moule au bijou, la rouelle révélée », Musée d’Archéologie, Antibes

Informations pratiques

L’Objet du moment « Du moule au bijou, la rouelle révélée » 19 et 20 septembre Musée d’Archéologie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’Objet du moment « Du moule au bijou, la rouelle révélée »

Du 7 juillet 2026 au 2 janvier 2027, le musée d’Archéologie d’Antibes vous propose de découvrir son nouvel !

Découverte en 1967 au pied de la tour de la cathédrale d’Antibes, une pierre énigmatique portant l’empreinte d’une rouelle intrigue encore aujourd’hui. Sans parallèle connu, elle a aussitôt été identifiée comme un moule de fondeur. Si sa fonction précise fait toujours débat, les recherches récentes suggèrent qu’il servait à la fabrication de fibules (broches) en forme de roue, à la fois accessoires vestimentaires et objets de parure.

Présentée aux côtés de fibules, cette pièce exceptionnelle vous invite à vous initier aux techniques métallurgiques en usage à l’époque romaine.

Musée d’Archéologie 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33489683238 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/les-musees/le-musee-darcheologie Le musée d’Archéologie d’Antibes est installé dans le bastion Saint-André. Celui-ci a été construit en 1698 sur les plans de Vauban, dans le cadre des travaux d’amélioration qu’il fait entreprendre pour la défense d’Antibes. Bien que d’allure imposante aujourd’hui, le bastion Saint-André, ou « bastion 17 », ne constituait qu’une petite partie de l’enceinte urbaine d’Antibes, dont il marquait l’extrémité sud. Zone piétonne à accès réservé, parking des plages derrière le musée, ou stationnement urbain.

L’Objet du moment « Du moule au bijou, la rouelle révélée »