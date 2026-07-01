LOCAL HEROES, Le SAX, Achères

Informations pratiques

LOCAL HEROES Samedi 17 octobre, 20h30 Le SAX Yvelines

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:30:00+02:00

Avis à tous les musiciens et musiciennes confirmé·es ou non, sortez de vos studios de répétition, garages ou caves… Les soirées Local Heroes sont l’occasion d’exposer votre talent au grand jour ! Depuis des années, Le SAX met un point d’honneur à soutenir la scène musicale locale et à faire se rencontrer artistes et public, alors n’hésitez plus.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/local-heroes-7 »}]

Local heroes scène locale

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