LOCAL HEROES, Le SAX, Achères
samedi 6 février 2027 · Le SAX · Achères
Informations pratiques
LOCAL HEROES Samedi 6 février 2027, 20h30 Le SAX Yvelines
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-06T20:30:00+01:00 – 2027-02-06T23:30:00+01:00
Fin : 2027-02-06T20:30:00+01:00 – 2027-02-06T23:30:00+01:00
Avis à tous les musiciens et musiciennes confirmé·es ou non, sortez de vos studios de répétition, garages ou caves… Les soirées Local Heroes sont l’occasion d’exposer votre talent au grand jour ! Depuis des années, Le SAX met un point d’honneur à soutenir la scène musicale locale et à faire se rencontrer artistes et public, alors n’hésitez plus.
Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/local-heroes-8 »}]
Local Heroes Scène locale
DR
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