Location de barques au Chalet des Iles, au bois de Boulogne Les barques du Chalet des Iles Paris
mercredi 3 juin 2026 · Les barques du Chalet des Iles · Paris
Informations pratiques
Loin de l’agitation de la ville venez naviguer sur le lac inférieur du bois de Boulogne. Ce plan d’eau exceptionnel de onze hectares abrite carpes, goujons, perches et brochets. C’est l’occasion aussi d’observer les oiseaux qui ont trouvé refuge sur l’île, pinsons, mésanges, canards et poules d’eau.
Le saviez-vous ?
Depuis le Second Empire, on y prend toujours autant de plaisir. Réservé sous Napoléon III à l’élite sociale, le canotage dans le bois de Boulogne est aujourd’hui l’apanage du promeneur.
Du mercredi au vendredi 12h à 18h
Du samedi et dimanche de 10h à 18h
(dernier départ à 18h)
Au printemps et en été, venez vous promener en barque autour du chalet des Îles.
Du mercredi 03 juin 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :
payant
1/2h: 15 €
1h: 25 €
1h30: 40 €
2h: 50 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Les barques du Chalet des Iles 14 Chemin de Ceinture du Lac Inférieur du Bois de Boulogne 75016 Paris
+33142880469 barque@lechaletdesiles.net
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