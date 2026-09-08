L’Occitanie Ques’aquò, 8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81), Labastide-Rouairoux
jeudi 15 octobre 2026 · 8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81) · Labastide-Rouairoux
Informations pratiques
L’Occitanie Ques’aquò Jeudi 15 octobre, 14h30 8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81) Tarn
0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00
L’artiste occitan Joanda nous fait vivre l’Occitanie au présent et découvrir sa richesse culturelle et patrimoniale en chansons et en vidéo.
L’artiste occitan Joanda nous fait vivre l’Occitanie au présent et découvrir sa richesse culturelle et patrimoniale en chanson et en vidéo. Il conte le pays…
source: L’Occitanie Ques’aquò – AgendaTrad
8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81) 8 impasse Marcelle Cros, 81270 Labastide-Rouairoux, France Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-10/occitanie-ques-aquo.65gfsyh7 »}]
avec Joanda occitan Tarn
À voir aussi à Labastide-Rouairoux (Tarn)
- Le Duo d’Aquí, 2 Place Jean Jaurès, Labastide-Rouairoux (81), Labastide-Rouairoux 10 septembre 2026
- Visite commentée de l’exposition « Griffe déposée-Cathy Connan » par l’artiste, Musée départemental du textile, Labastide-Rouairoux 20 septembre 2026
- Projection du film documentaire « Nous les ouvriers. » de Fabien Beziat, Musée départemental du textile, Labastide-Rouairoux 20 septembre 2026
- L’Occitanie Qu’es aquò ?, Sala comunala de l’ostal de retirada (La Bastida Roairós), Labastide-Rouairoux 15 octobre 2026