L’Occitanie Ques’aquò, 8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81), Labastide-Rouairoux

Informations pratiques

L’Occitanie Ques’aquò Jeudi 15 octobre, 14h30 8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81) Tarn

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00

L’artiste occitan Joanda nous fait vivre l’Occitanie au présent et découvrir sa richesse culturelle et patrimoniale en chansons et en vidéo.

L’artiste occitan Joanda nous fait vivre l’Occitanie au présent et découvrir sa richesse culturelle et patrimoniale en chanson et en vidéo. Il conte le pays…

source: L’Occitanie Ques’aquò – AgendaTrad

8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81) 8 impasse Marcelle Cros, 81270 Labastide-Rouairoux, France Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-10/occitanie-ques-aquo.65gfsyh7 »}]

avec Joanda occitan Tarn