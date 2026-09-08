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L’Occitanie Ques’aquò, 8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81), Labastide-Rouairoux

jeudi 15 octobre 2026 · 8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81) · Labastide-Rouairoux

L’Occitanie Ques’aquò, 8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81), Labastide-Rouairoux

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81)
Adresse
8 impasse Marcelle Cros, 81270 Labastide-Rouairoux, France
Ville
81270 Labastide-Rouairoux
Département
Tarn

L’Occitanie Ques’aquò Jeudi 15 octobre, 14h30 8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81) Tarn

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00

L’artiste occitan Joanda nous fait vivre l’Occitanie au présent et découvrir sa richesse culturelle et patrimoniale en chansons et en vidéo.

L’artiste occitan Joanda nous fait vivre l’Occitanie au présent et découvrir sa richesse culturelle et patrimoniale en chanson et en vidéo. Il conte le pays…

source: L’Occitanie Ques’aquò – AgendaTrad

8 impasse Marcelle Cros, Labastide-Rouairoux (81) 8 impasse Marcelle Cros, 81270 Labastide-Rouairoux, France Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-10/occitanie-ques-aquo.65gfsyh7 »}]
avec Joanda occitan Tarn

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