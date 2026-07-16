LOCO : les artisans en démonstration, Loco, Chartres

Informations pratiques

LOCO : les artisans en démonstration Samedi 19 septembre, 10h30 Loco Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes de LOCO – et partez à la rencontre de créateurs passionnés !

Démonstrations de savoir-faire

️ Échanges privilégiés avec les artisans

️ Découverte de créations uniques et locales

✨ Bijoux, décoration, vitrail, objets artisanaux et bien d’autres trésors seront à l’honneur.

Une belle occasion de découvrir les coulisses de la création artisanale, de partager des moments authentiques et de valoriser les talents de notre territoire.

Loco 11 rue de la Clouterie, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes de LOCO – et partez à la rencontre de créateurs passionnés !

©CMA Centre-Val de Loire