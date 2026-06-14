L’Odeur des tissus Théâtre Ouvert Paris
L’Odeur des tissus Théâtre Ouvert Paris jeudi 21 janvier 2027.
Tout se passe dans une résidence destinée à des femmes. Sept
pensionnaires y cultivent gaiement leur faculté d’émerveillement avec
l’aide de Claudia, la dévouée directrice. Au travers d’activités
manuelles, artistiques, ou encore par la pratique de la discussion,
elles s’essayent, tant bien que mal, à l’art de la joie.
L’Odeur des tissus propose de poser un regard empathique et amusé sur une communauté dont l’entente est toujours en tension.
Réunies à l’écart de la société, Modeste, Clara, Sorana, Babou, Noé, Phillys et Paulette prennent le temps de se reconstruire. Elles forment un ensemble drôle et enjoué, entre retraite spirituelle et utopie politique.
Du jeudi 21 janvier 2027 au mercredi 03 février 2027 :
samedi
de 18h00 à 20h00
jeudi, vendredi
de 20h30 à 22h30
lundi, mardi, mercredi
de 19h30 à 21h30
payant
De 8 à 20 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-21T21:30:00+01:00
fin : 2027-02-03T22:30:00+01:00
Date(s) : 2027-01-21T20:30:00+02:00_2027-01-21T22:30:00+02:00;2027-01-22T20:30:00+02:00_2027-01-22T22:30:00+02:00;2027-01-23T18:00:00+02:00_2027-01-23T20:00:00+02:00;2027-01-25T19:30:00+02:00_2027-01-25T21:30:00+02:00;2027-01-26T19:30:00+02:00_2027-01-26T21:30:00+02:00;2027-01-27T19:30:00+02:00_2027-01-27T21:30:00+02:00;2027-01-28T20:30:00+02:00_2027-01-28T22:30:00+02:00;2027-01-29T20:30:00+02:00_2027-01-29T22:30:00+02:00;2027-01-30T18:00:00+02:00_2027-01-30T20:00:00+02:00;2027-02-01T19:30:00+02:00_2027-02-01T21:30:00+02:00;2027-02-02T19:30:00+02:00_2027-02-02T21:30:00+02:00;2027-02-03T19:30:00+02:00_2027-02-03T21:30:00+02:00
Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris
https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/lodeur-des-tissus-3/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/
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