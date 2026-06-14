L’Odeur des tissus Théâtre Ouvert Paris

Tout se passe dans une résidence destinée à des femmes. Sept

pensionnaires y cultivent gaiement leur faculté d’émerveillement avec

l’aide de Claudia, la dévouée directrice. Au travers d’activités

manuelles, artistiques, ou encore par la pratique de la discussion,

elles s’essayent, tant bien que mal, à l’art de la joie.

L’Odeur des tissus propose de poser un regard empathique et amusé sur une communauté dont l’entente est toujours en tension.

Réunies à l’écart de la société, Modeste, Clara, Sorana, Babou, Noé, Phillys et Paulette prennent le temps de se reconstruire. Elles forment un ensemble drôle et enjoué, entre retraite spirituelle et utopie politique.

Du jeudi 21 janvier 2027 au mercredi 03 février 2027 :

samedi

de 18h00 à 20h00

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h30

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h30

payant

De 8 à 20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-21T21:30:00+01:00

fin : 2027-02-03T22:30:00+01:00

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Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/lodeur-des-tissus-3/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/



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