AGENDA · Caen
L’Odyssée, Cinéma LUX, Caen
samedi 12 septembre 2026 · Cinéma LUX · Caen
Informations pratiques
L’Odyssée Samedi 12 septembre, 20h30 Cinéma LUX Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:23:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:23:00+02:00
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=UF6KW »}]
Séance en 35mm – Vingt ans après son départ pour la guerre de Troie, le roi Ulysse rentre enfin à Ithaque, mais son voyage est parsemé d’aventures et d’épreuves. Cinéma LUX L’Odyssée
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