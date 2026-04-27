L’Odyssée de Céleste Cinéma Le Félix Labouheyre
L’Odyssée de Céleste Cinéma Le Félix Labouheyre vendredi 8 mai 2026.
Labouheyre
L’Odyssée de Céleste
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 16:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’Odyssée de céleste
Le film est un Coup de Coeur du Félix
A partir de 6 ans
La séance du vendredi 8 mai sera suivie d’un atelier création de fusée !
L’Odyssée de céleste
Le film est un Coup de Coeur du Félix
A partir de 6 ans
La séance du vendredi 8 mai sera suivie d’un atelier création de fusée ! .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Odyssée de Céleste
The Celestial Odyssey
The film is a Félix Coup de Coeur
Ages 6 and up
The Friday May 8 screening will be followed by a rocket-making workshop!
L’événement L’Odyssée de Céleste Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande
À voir aussi à Labouheyre (Landes)
- Atelier numérique Smartphone et tablettes Android Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 30 avril 2026
- Soirée focus sur le cinéma japonais Cinéma Le Félix Labouheyre 30 avril 2026
- Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 2 mai 2026
- Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Cinéma Le Félix Labouheyre 3 mai 2026
- Coup de Coeur Surprise AFCAE Cinéma Le Félix Labouheyre 5 mai 2026