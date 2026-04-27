L’Odyssée de Céleste Cinéma Le Félix Labouheyre

Labouheyre

L’Odyssée de Céleste

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 16:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’Odyssée de céleste

Le film est un Coup de Coeur du Félix

A partir de 6 ans

La séance du vendredi 8 mai sera suivie d’un atelier création de fusée !

L’Odyssée de céleste

Le film est un Coup de Coeur du Félix

A partir de 6 ans

La séance du vendredi 8 mai sera suivie d’un atelier création de fusée ! .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : L’Odyssée de Céleste

The Celestial Odyssey

The film is a Félix Coup de Coeur

Ages 6 and up

The Friday May 8 screening will be followed by a rocket-making workshop!

L’événement L’Odyssée de Céleste Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande