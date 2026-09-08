L’Odyssée, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux
samedi 3 octobre 2026 · tnba - Théâtre national de Bordeaux Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
L’Odyssée Samedi 3 octobre, 14h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00
Après son Iliade en accéléré, la compagnie Bravache rejoue le retour d’Ulysse à Ithaque dans une Odyssée spectaculaire et approximative. Adeptes d’un théâtre de tréteaux du 21e siècle, ces Bordelais·es issu·es de l’école du tnba pimentent d’un humour et d’une énergie à toute épreuve cette antique épopée.
Retrouvez également les spectacles programmés dans le cadre du FAB :
Language: no broblem – Marah Haj Hussein
Cantique des cantiques et Hommage à Mahmoud Darwich – Rodolphe Burger
Fading #15 – Sophie Laly
tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/lodyssee-03102026-1230 »}] [{« link »: « https://tnba.org/programmation/language-no-broblem »}, {« link »: « https://tnba.org/programmation/fading-15 »}]
Avec le FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole, Saison MéditerranéeEntrée libre / Place Renaudel
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