L’Odyssée, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

L’Odyssée Samedi 3 octobre, 14h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00

Après son Iliade en accéléré, la compagnie Bravache rejoue le retour d’Ulysse à Ithaque dans une Odyssée spectaculaire et approximative. Adeptes d’un théâtre de tréteaux du 21e siècle, ces Bordelais·es issu·es de l’école du tnba pimentent d’un humour et d’une énergie à toute épreuve cette antique épopée.

Retrouvez également les spectacles programmés dans le cadre du FAB :

Language: no broblem – Marah Haj Hussein

Cantique des cantiques et Hommage à Mahmoud Darwich – Rodolphe Burger

Fading #15 – Sophie Laly

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/lodyssee-03102026-1230 »}] [{« link »: « https://tnba.org/programmation/language-no-broblem »}, {« link »: « https://tnba.org/programmation/fading-15 »}]

Avec le FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole, Saison MéditerranéeEntrée libre / Place Renaudel