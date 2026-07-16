L’œil de Mermoz, Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette, Lyon

vendredi 18 septembre 2026 · Musée d'histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette · Lyon

Informations pratiques

L’œil de Mermoz 18 – 20 septembre Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une action culturelle portée par la MJC Laënnec-Mermoz et le Monde est Flou

Des enquêtes photographiques menées en 2026 par plus de 90 participant-es à Mermoz (8e arr.) mettent en lumière les habitant-es et leur quartier en mutation. À partir de leurs productions, les habitant-es ont imaginé et conçu une scénographie immersive et en constante évolution.

Exposition en accès-libre aux horaires d’ouverture de Gadagne, à voir jusqu’au 27/09

Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette 1 Place du Petit Collège, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478420361 https://www.gadagne-lyon.fr Le musée Gadagne abrite deux entités : le musée d’histoire de Lyon (ancien musée historique de Lyon) et le musée des marionnettes du monde.

Une action culturelle portée par la MJC Laënnec-Mermoz et le Monde est Flou