L’œuvre du jour : Plants and People, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

L’œuvre du jour : Plants and People 9 juillet et 6 août Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarif : gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au musée 9€/4€/gratuit

Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T16:30:00+02:00

Accompagné d’une médiatrice du musée, venez découvrir l’exposition Plants and People qui met en regard des œuvres historiques et contemporaines — photographies, dessins, sculptures, peintures — explorant la place du vivant dans notre rapport au monde.

Une exposition en collaboration avec le Frac des Pays de la Loire.

Durée : 30 minutes

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Mini visite guidée de l’exposition

© Musée d’arts de Nantes – photo C. Clos