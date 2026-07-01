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L’œuvre du jour : Plants and People, Musée d’arts de Nantes, Nantes

jeudi 9 juillet 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

L’œuvre du jour : Plants and People, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif : gratuit sur présentation d'un billet d'entrée au musée 9€/4€/gratuit Réservation le jour même à l'accueil-billetterie du musée.

L’œuvre du jour : Plants and People 9 juillet et 6 août Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarif : gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au musée 9€/4€/gratuit
Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T16:30:00+02:00

Accompagné d’une médiatrice du musée, venez découvrir l’exposition Plants and People qui met en regard des œuvres historiques et contemporaines — photographies, dessins, sculptures, peintures — explorant la place du vivant dans notre rapport au monde.
Une exposition en collaboration avec le Frac des Pays de la Loire.
Durée : 30 minutes

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Mini visite guidée de l’exposition

© Musée d’arts de Nantes – photo C. Clos

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