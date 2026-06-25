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Lofofora Akiavel Gravity Assaut’lidaire Tours

Lofofora Akiavel Gravity Assaut’lidaire Tours

Lofofora Akiavel Gravity Assaut’lidaire Tours samedi 7 novembre 2026.

Adresse
146 rue Edouard Vaillant
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Tours

Lofofora Akiavel Gravity Assaut’lidaire

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 19:30:00
fin : 2026-11-07 23:30:00

Date(s) :
2026-11-07

Soirée concert solidaire Lancement des Sacs de l’Avent
À l’automne 2026, l’association POULETTES L’ASSAUT donne rendez-vous au public pour une soirée pas comme les autres un concert puissant, fédérateur et porteur de sens, organisé à Tours à l’occasion du lancement de son opération solidaire annuelle Les Sacs de l’Avent .
Pensée comme un véritable moment de rencontre entre musique et engagement, cette soirée a pour ambition de rassembler une communauté autour de valeurs fortes entraide, solidarité, inclusion et expression libre. À travers une programmation musicale exigeante et cohérente, elle proposera bien plus qu’un simple concert une expérience collective, immersive et humaine.
Une programmation musicale engagée 20  .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   billetterie@bateauivre.coop

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English :

Charity Concert Evening? Launch of the Advent Bags

L’événement Lofofora Akiavel Gravity Assaut’lidaire Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37

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