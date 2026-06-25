Lofofora Akiavel Gravity Assaut’lidaire Tours
Lofofora Akiavel Gravity Assaut’lidaire Tours samedi 7 novembre 2026.
Tours
Lofofora Akiavel Gravity Assaut’lidaire
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 19:30:00
fin : 2026-11-07 23:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Soirée concert solidaire Lancement des Sacs de l’Avent
À l’automne 2026, l’association POULETTES L’ASSAUT donne rendez-vous au public pour une soirée pas comme les autres un concert puissant, fédérateur et porteur de sens, organisé à Tours à l’occasion du lancement de son opération solidaire annuelle Les Sacs de l’Avent .
Pensée comme un véritable moment de rencontre entre musique et engagement, cette soirée a pour ambition de rassembler une communauté autour de valeurs fortes entraide, solidarité, inclusion et expression libre. À travers une programmation musicale exigeante et cohérente, elle proposera bien plus qu’un simple concert une expérience collective, immersive et humaine.
Une programmation musicale engagée 20 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Charity Concert Evening? Launch of the Advent Bags
L’événement Lofofora Akiavel Gravity Assaut’lidaire Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37
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