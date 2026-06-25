Tours

Lofofora Akiavel Gravity Assaut’lidaire

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 19:30:00

fin : 2026-11-07 23:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Soirée concert solidaire Lancement des Sacs de l’Avent

À l’automne 2026, l’association POULETTES L’ASSAUT donne rendez-vous au public pour une soirée pas comme les autres un concert puissant, fédérateur et porteur de sens, organisé à Tours à l’occasion du lancement de son opération solidaire annuelle Les Sacs de l’Avent .

Pensée comme un véritable moment de rencontre entre musique et engagement, cette soirée a pour ambition de rassembler une communauté autour de valeurs fortes entraide, solidarité, inclusion et expression libre. À travers une programmation musicale exigeante et cohérente, elle proposera bien plus qu’un simple concert une expérience collective, immersive et humaine.

Une programmation musicale engagée 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Charity Concert Evening? Launch of the Advent Bags

L’événement Lofofora Akiavel Gravity Assaut’lidaire Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37