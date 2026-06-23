Logicaltramp – The Spirit of Supertramp LA CIGALE Paris
Logicaltramp – The Spirit of Supertramp LA CIGALE Paris vendredi 22 janvier 2027.
Logicaltramp – The Spirit of Supertramp LA CIGALE Paris Vendredi 22 janvier 2027, 20h30
LOGICALTRAMP ravive avec éclat l’esprit de Supertramp : un hommage authentique, soutenu par les membres historiques, pour replonger dans des titres légendaires.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-22T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-01-22T22:30:00.000+01:00
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LA CIGALE 120 Boulevard Marguerite de Rochechouart, 75018 Paris Paris
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