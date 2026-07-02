Logicaltramp – The Spirit of Supertramp, LA CIGALE, Paris

Informations pratiques

Logicaltramp – The Spirit of Supertramp Vendredi 22 janvier 2027, 20h30 LA CIGALE Paris

Entrée payante Tarifs : Carré Or : 95 € – Cat.1 : 65 € – Cat.2 : 45 € – VR 25 €

tarifs <25 ans : carré Or : 47.50 € - Cat.1 : 32.50 € - Cat. 2 : 22.50 € Infos, groupes et CE : Haracom : 03.21.26.52.94 Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2027-01-22T20:30:00+01:00 – 2027-01-22T22:30:00+01:00 Fin : 2027-01-22T20:30:00+01:00 - 2027-01-22T22:30:00+01:00

Dès les premières notes, tout l’univers de Supertramp revient à la vie : des mélodies éclatantes, un rock progressif inimitable qui continu d’enchanter des générations entières, avec plus de 70 millions d’albums vendus dans le monde.

Avec LOGICALTRAMP – The Spirit of Supertramp, le public retrouve l’esprit d’un groupe mythique dont les chansons ont traversé les générations sans rien perdre de leur élégance ni de leur force.

Depuis plus de vingt ans, LOGICALTRAMP – The Spirit of Supertramp fait revivre sur scène la richesse musicale de Supertramp avec une fidélité remarquable, portée par le soin des voix, des arrangements et de l’esthétique originale.

« The Logical Song », « Breakfast in America », « Goodbye Stranger », « Take the Long Way Home », « Dreamer »… Autant de titres devenus incontournables, qui retrouvent ici tout leur relief, leur élégance et leur pouvoir d’évocation.

Présenté en France par Le Concert Extraordinaire, LOGICALTRAMP – The Spirit of Supertramp s’impose comme un hommage d’autant plus légitime qu’il est le seul groupe à bénéficier du soutien de John Helliwell, saxophoniste historique du groupe, ainsi que de Roger Hodgson, membre fondateur du groupe.

Plus qu’un tribute, LOGICALTRAMP – The Spirit of Supertramp offre une véritable plongée dans l’un des répertoires les plus raffinés et les plus marquants de l’histoire de la musique.

Un voyage musical fidèle, brillant et intensément Supertramp.

Bande annonce : https://youtu.be/TErXy-7-iJs

LA CIGALE 120 Boulevard Marguerite de Rochechouart, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/logicaltramp-billet/idmanif/664460 »}] [{« data »: {« author »: « Richard Walter Productions », « cache_age »: 86400, « description »: « LOGICALTRAMP – THE SPIRIT OF SUPERTRAMPnnDu00e8s les premiu00e8res notes, tout lu2019univers de Supertramp revient u00e0 la vie : des mu00e9lodies u00e9clatantes, un rock progressif inimitable qui continu du2019enchanter des gu00e9nu00e9rations entiu00e8res, avec plus de 70 millions du2019albums vendus dans le monde. nnAvec LOGICALTRAMP – The Spirit of Supertramp, le public retrouve lu2019esprit du2019un groupe mythique dont les chansons ont traversu00e9 les gu00e9nu00e9rations sans rien perdre de leur u00e9lu00e9gance ni de leur force.nnDepuis plus de vingt ans, LOGICALTRAMP – The Spirit of Supertramp fait revivre sur scu00e8ne la richesse musicale de Supertramp avec une fidu00e9litu00e9 remarquable, portu00e9e par le soin des voix, des arrangements et de lu2019esthu00e9tique originale.nn »The Logical Song », « Breakfast in America », « Goodbye Stranger », « Take the Long Way Home », « Dreamer »… Autant de titres devenus incontournables, qui retrouvent ici tout leur relief, leur u00e9lu00e9gance et leur pouvoir du2019u00e9vocation.nnPru00e9sentu00e9 en France par Le Concert Extraordinaire, LOGICALTRAMP – The Spirit of Supertramp su2019impose comme un hommage du2019autant plus lu00e9gitime quu2019il est le seul groupe u00e0 bu00e9nu00e9ficier du soutien de John Helliwell, saxophoniste historique du groupe, ainsi que de Roger Hodgson, membre fondateur du groupe.nnPlus quu2019un tribute, LOGICALTRAMP – The Spirit of Supertramp offre une vu00e9ritable plongu00e9e dans lu2019un des ru00e9pertoires les plus raffinu00e9s et les plus marquants de lu2019histoire de la musique.nnUn voyage musical fidu00e8le, brillant et intensu00e9ment Supertramp.nn#supertamp #concert #live #livemusic », « type »: « video », « title »: « TEASER OFFICIEL | LOGICALTRAMP – THE SPIRIT OF SUPERTRAMP », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/TErXy-7-iJs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=TErXy-7-iJs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNI2akDSTIgVUpW-002gz-g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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LOGICALTRAMP ravive avec éclat l’esprit de Supertramp : un hommage authentique, soutenu par les membres historiques, pour replonger dans des titres légendaires. Supertramp logicaltramp

Richard Walter Productions