Logicaltramp – The Spirit of Supertramp LE DOME DE PARIS PARIS
Logicaltramp – The Spirit of Supertramp LE DOME DE PARIS PARIS vendredi 22 janvier 2027.
Dès les premières notes, tout
l’univers de Supertramp revient à la vie : des mélodies éclatantes, un rock
progressif inimitable qui continu d’enchanter des générations entières, avec
plus de 70 millions d’albums vendus dans le monde.
Avec LOGICALTRAMP – The Spirit of
Supertramp, le public retrouve l’esprit d’un groupe mythique dont les
chansons ont traversé les générations sans rien perdre de leur élégance ni de
leur force.
Depuis plus de vingt ans, LOGICALTRAMP
– The Spirit of Supertramp fait revivre sur scène la richesse musicale de
Supertramp avec une fidélité remarquable, portée par le soin des voix, des
arrangements et de l’esthétique originale.
« The Logical Song », « Breakfast in America », « Goodbye
Stranger », « Take the Long Way Home », « Dreamer »…
Autant de titres devenus incontournables, qui retrouvent ici tout leur relief,
leur élégance et leur pouvoir d’évocation.
Présenté en France par Le Concert
Extraordinaire, LOGICALTRAMP – The Spirit of Supertramp s’impose
comme un hommage d’autant plus légitime qu’il est le seul groupe à bénéficier
du soutien de John Helliwell, saxophoniste historique du groupe, ainsi
que de Roger Hodgson, membre fondateur du groupe.
Plus qu’un tribute, LOGICALTRAMP
– The Spirit of Supertramp offre une véritable plongée dans l’un des
répertoires les plus raffinés et les plus marquants de l’histoire de la
musique.
Un voyage musical fidèle, brillant
et intensément Supertramp.
Bande annonce : https://youtu.be/TErXy-7-iJs
LOGICALTRAMP ravive avec éclat l’esprit de Supertramp : un hommage authentique, soutenu par les membres historiques, pour replonger dans des titres légendaires au charme intact. Un voyage musical fidèle, brillant & intensément Supertramp.
Le vendredi 22 janvier 2027
de 20h30 à 22h30
payant
TARIFS : Carré Or : 95 € – Cat.1 : 65
€ – Cat.2 : 45 € – VR 25 €
<-25 ans : carré Or : 47.50 € – Cat.1 : 32.50 € – Cat. 2 : 22.50
€
Infos, groupes et CE : Haracom : 03.21.26.52.94
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-22T21:30:00+01:00
fin : 2027-01-22T23:30:00+01:00
Date(s) : 2027-01-22T20:30:00+02:00_2027-01-22T22:30:00+02:00
LE DOME DE PARIS 34 BOULEVARD VICTOR 75015 PARIS
https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/logicaltramp-concert +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire
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