Logicaltramp – The Spirit of Supertramp LE DOME DE PARIS PARIS vendredi 22 janvier 2027.

Dès les premières notes, tout

l’univers de Supertramp revient à la vie : des mélodies éclatantes, un rock

progressif inimitable qui continu d’enchanter des générations entières, avec

plus de 70 millions d’albums vendus dans le monde.

Avec LOGICALTRAMP – The Spirit of

Supertramp, le public retrouve l’esprit d’un groupe mythique dont les

chansons ont traversé les générations sans rien perdre de leur élégance ni de

leur force.

Depuis plus de vingt ans, LOGICALTRAMP

– The Spirit of Supertramp fait revivre sur scène la richesse musicale de

Supertramp avec une fidélité remarquable, portée par le soin des voix, des

arrangements et de l’esthétique originale.

« The Logical Song », « Breakfast in America », « Goodbye

Stranger », « Take the Long Way Home », « Dreamer »…

Autant de titres devenus incontournables, qui retrouvent ici tout leur relief,

leur élégance et leur pouvoir d’évocation.

Présenté en France par Le Concert

Extraordinaire, LOGICALTRAMP – The Spirit of Supertramp s’impose

comme un hommage d’autant plus légitime qu’il est le seul groupe à bénéficier

du soutien de John Helliwell, saxophoniste historique du groupe, ainsi

que de Roger Hodgson, membre fondateur du groupe.

Plus qu’un tribute, LOGICALTRAMP

– The Spirit of Supertramp offre une véritable plongée dans l’un des

répertoires les plus raffinés et les plus marquants de l’histoire de la

musique.

Un voyage musical fidèle, brillant

et intensément Supertramp.

Bande annonce : https://youtu.be/TErXy-7-iJs

LOGICALTRAMP ravive avec éclat l’esprit de Supertramp : un hommage authentique, soutenu par les membres historiques, pour replonger dans des titres légendaires au charme intact. Un voyage musical fidèle, brillant & intensément Supertramp.

Le vendredi 22 janvier 2027

de 20h30 à 22h30

payant

TARIFS : Carré Or : 95 € – Cat.1 : 65

€ – Cat.2 : 45 € – VR 25 €

<-25 ans : carré Or : 47.50 € – Cat.1 : 32.50 € – Cat. 2 : 22.50

€

Infos, groupes et CE : Haracom : 03.21.26.52.94

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-22T21:30:00+01:00

fin : 2027-01-22T23:30:00+01:00

Date(s) : 2027-01-22T20:30:00+02:00_2027-01-22T22:30:00+02:00

LE DOME DE PARIS 34 BOULEVARD VICTOR 75015 PARIS

https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/logicaltramp-concert +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire



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