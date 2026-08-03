LOHENGRIN Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LOHENGRIN

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 130 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 18:30:00

fin : 2027-01-28 23:00:00

Date(s) :

2027-01-28 2027-01-31 2027-02-02 2027-02-05 2027-02-07

Brabant, Xe siècle. Elsa est accusée d’avoir assassiné son jeune frère, héritier du duché. Friedrich von Telramund, qui convoitait sa main, mène l’accusation.

Quand le roi Heinrich ordonne un combat judiciaire, un chevalier inconnu surgit sur une nacelle tirée par un cygne. Il triomphe de Telramund et demande la main d’Elsa mais lui impose une condition absolue jamais elle ne devra lui demander son nom ni son origine. Elsa jure. Pourtant Ortrud, l’épouse du vaincu, veille dans l’ombre. Elle sait que le doute est une arme, et que la question interdite finira par brûler les lèvres de la jeune épouse. 10 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Brabant, 10th century. Elsa is accused of murdering her younger brother, the heir to the duchy. Friedrich von Telramund, who sought her hand in marriage, leads the prosecution.

L’événement LOHENGRIN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE