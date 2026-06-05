Beauvais

L’Oise, Terre de sports nature

Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-06

Du 6 juin au 5 juillet 2026, le Département de l’Oise organise L’Oise, Terre de sports nature , un événement dédié aux activités de pleine nature sur l’ensemble du territoire. Lancé à Beauvais avec la traversée de la Trans’Oise en courant par Sébastien Lobjois, ce mois d’animations invite à découvrir une programmation sportive accessible à tous.

Du 6 juin au 5 juillet 2026, le Département de l’Oise organise L’Oise, Terre de sports nature , un événement dédié aux activités de pleine nature sur l’ensemble du territoire. Lancé à Beauvais avec la traversée de la Trans’Oise en courant par Sébastien Lobjois, ce mois d’animations invite à découvrir une programmation sportive accessible à tous. .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From June 6 to July 5, 2026, the Département de l’Oise is organizing L’Oise, Terre de sports nature , a nationwide event dedicated to outdoor activities. Launched in Beauvais with Sébastien Lobjois?s run across the Trans?Oise, this month of events invites visitors to discover a range of sporting activities accessible to all.

L’événement L’Oise, Terre de sports nature Beauvais a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis