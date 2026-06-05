L’Oise, Terre de sports nature Beauvais
L’Oise, Terre de sports nature Beauvais samedi 6 juin 2026.
Beauvais
L’Oise, Terre de sports nature
Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-06
Du 6 juin au 5 juillet 2026, le Département de l’Oise organise L’Oise, Terre de sports nature , un événement dédié aux activités de pleine nature sur l’ensemble du territoire. Lancé à Beauvais avec la traversée de la Trans’Oise en courant par Sébastien Lobjois, ce mois d’animations invite à découvrir une programmation sportive accessible à tous.
Du 6 juin au 5 juillet 2026, le Département de l’Oise organise L’Oise, Terre de sports nature , un événement dédié aux activités de pleine nature sur l’ensemble du territoire. Lancé à Beauvais avec la traversée de la Trans’Oise en courant par Sébastien Lobjois, ce mois d’animations invite à découvrir une programmation sportive accessible à tous. .
Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
From June 6 to July 5, 2026, the Département de l’Oise is organizing L’Oise, Terre de sports nature , a nationwide event dedicated to outdoor activities. Launched in Beauvais with Sébastien Lobjois?s run across the Trans?Oise, this month of events invites visitors to discover a range of sporting activities accessible to all.
L’événement L’Oise, Terre de sports nature Beauvais a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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