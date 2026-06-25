L’Oiseau de feu Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Informations pratiques

Lyon 3e Arrondissement

L’Oiseau de feu

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 18:00:00

fin : 2026-11-14 20:00:00

Date(s) :

2026-11-12 2026-11-14

Tout d’or et de flammes, ainsi s’annonce l’orchestre du spectaculaire Oiseau de feu. Entraîné par la fougue du violoncelliste Kian Soltani et la jeunesse de Louise Farrenc, l’Orchestre national de Lyon brillera de tous ses feux.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : The Firebird

All gold and flames—that’s how the orchestra of the spectacular *The Firebird* is billed. Driven by the passion of cellist Kian Soltani and the youthful energy of Louise Farrenc, the Orchestre national de Lyon will shine in all its glory.

L’événement L’Oiseau de feu Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme