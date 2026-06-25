L’Oiseau de feu Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
jeudi 12 novembre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement
Informations pratiques
Lyon 3e Arrondissement
L’Oiseau de feu
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 18:00:00
fin : 2026-11-14 20:00:00
Date(s) :
2026-11-12 2026-11-14
Tout d’or et de flammes, ainsi s’annonce l’orchestre du spectaculaire Oiseau de feu. Entraîné par la fougue du violoncelliste Kian Soltani et la jeunesse de Louise Farrenc, l’Orchestre national de Lyon brillera de tous ses feux.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr
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English : The Firebird
All gold and flames—that’s how the orchestra of the spectacular *The Firebird* is billed. Driven by the passion of cellist Kian Soltani and the youthful energy of Louise Farrenc, the Orchestre national de Lyon will shine in all its glory.
L’événement L’Oiseau de feu Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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