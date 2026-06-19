Loisirs | Pool Party Nogent-sur-Oise
Loisirs | Pool Party Nogent-sur-Oise vendredi 19 juin 2026.
Nogent-sur-Oise
Loisirs | Pool Party
148 Avenue de l’Europe Nogent-sur-Oise Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
A quelques jours de la fin de l’année scolaire, la soirée de l’été tant attendue arrive à la piscine de Nogent Villers !
Le vendredi 19 juin 2026, de 17h à 22h, le Centre Nautique se transforme en véritable POOL PARTY géante ! Alors préparez vos bouées, vos lunettes et votre bonne humeur
Au programme Volley-ball, Danse aquatique, Ventre glissé, Jeux géants, Concours toboggan, Structure gonflable sur l’eau , Plongée
Snack & buvette sur place
Entre amis, en famille ou entre collègues, venez profiter d’une ambiance festive, musicale et pleine de surprises
Centre Nautique Nogent-Villers
Tarif unique 5€
Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne D Complexe sportif G.Lenne
A quelques jours de la fin de l’année scolaire, la soirée de l’été tant attendue arrive à la piscine de Nogent Villers !
Le vendredi 19 juin 2026, de 17h à 22h, le Centre Nautique se transforme en véritable POOL PARTY géante ! Alors préparez vos bouées, vos lunettes et votre bonne humeur
Au programme Volley-ball, Danse aquatique, Ventre glissé, Jeux géants, Concours toboggan, Structure gonflable sur l’eau , Plongée
Snack & buvette sur place
Entre amis, en famille ou entre collègues, venez profiter d’une ambiance festive, musicale et pleine de surprises
Centre Nautique Nogent-Villers
Tarif unique 5€
Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne D Complexe sportif G.Lenne .
148 Avenue de l’Europe Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 6 50 91 96 10 eanv.comiti@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Just a few days before the end of the school year, the long-awaited summer party arrives at the Nogent Villers swimming pool!
On Friday, June 19, 2026, from 5pm to 10pm, the Centre Nautique will be transformed into a giant POOL PARTY! So get your floaties, goggles and good spirits ready!
On the program: Volleyball, Water dancing, Belly sliding, Giant games, Slide contest, Inflatable structure on the water, Diving..
Snacks & refreshments on site
With friends, family or colleagues, come and enjoy a festive, musical atmosphere full of surprises
Center Nautique Nogent-Villers
Single ticket price: 5?
Get there by bus with the AXO network line D Complexe sportif G.Lenne
L’événement Loisirs | Pool Party Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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