Loisirs | Pool Party Nogent-sur-Oise

Nogent-sur-Oise

Loisirs | Pool Party

148 Avenue de l’Europe Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

A quelques jours de la fin de l’année scolaire, la soirée de l’été tant attendue arrive à la piscine de Nogent Villers !

Le vendredi 19 juin 2026, de 17h à 22h, le Centre Nautique se transforme en véritable POOL PARTY géante ! Alors préparez vos bouées, vos lunettes et votre bonne humeur

Au programme Volley-ball, Danse aquatique, Ventre glissé, Jeux géants, Concours toboggan, Structure gonflable sur l’eau , Plongée

Snack & buvette sur place

Entre amis, en famille ou entre collègues, venez profiter d’une ambiance festive, musicale et pleine de surprises

Centre Nautique Nogent-Villers

Tarif unique 5€

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne D Complexe sportif G.Lenne

A quelques jours de la fin de l’année scolaire, la soirée de l’été tant attendue arrive à la piscine de Nogent Villers !

Le vendredi 19 juin 2026, de 17h à 22h, le Centre Nautique se transforme en véritable POOL PARTY géante ! Alors préparez vos bouées, vos lunettes et votre bonne humeur

Au programme Volley-ball, Danse aquatique, Ventre glissé, Jeux géants, Concours toboggan, Structure gonflable sur l’eau , Plongée

Snack & buvette sur place

Entre amis, en famille ou entre collègues, venez profiter d’une ambiance festive, musicale et pleine de surprises

Centre Nautique Nogent-Villers

Tarif unique 5€

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne D Complexe sportif G.Lenne .

148 Avenue de l’Europe Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 6 50 91 96 10 eanv.comiti@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Just a few days before the end of the school year, the long-awaited summer party arrives at the Nogent Villers swimming pool!

On Friday, June 19, 2026, from 5pm to 10pm, the Centre Nautique will be transformed into a giant POOL PARTY! So get your floaties, goggles and good spirits ready!

On the program: Volleyball, Water dancing, Belly sliding, Giant games, Slide contest, Inflatable structure on the water, Diving..

Snacks & refreshments on site

With friends, family or colleagues, come and enjoy a festive, musical atmosphere full of surprises

Center Nautique Nogent-Villers

Single ticket price: 5?

Get there by bus with the AXO network line D Complexe sportif G.Lenne

L’événement Loisirs | Pool Party Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Creil Sud Oise