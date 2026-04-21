Lo’Jo Trio en concert Le Troquet de Marette Châteaudouble
Lo’Jo Trio en concert Le Troquet de Marette Châteaudouble dimanche 10 mai 2026.
Châteaudouble
Lo’Jo Trio en concert
Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Le Trio Lo’jo c’est la réunion des 2 chanteuses et du chanteur de Lo’jo pour des versions dévêtues des chansons du groupe mais aussi de quelques pièces inédites ou oubliées.
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Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes prog.c.tout.verre@gmail.com
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English :
Le Trio Lo’jo is the reunion of Lo’jo’s 2 female singers and one male singer, for stripped-down versions of the group’s songs, as well as a few previously unreleased or forgotten pieces.
L’événement Lo’Jo Trio en concert Châteaudouble a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme