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Lo’Jo Trio en concert Le Troquet de Marette Châteaudouble

Lo’Jo Trio en concert Le Troquet de Marette Châteaudouble dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Le Troquet de Marette

Adresse : 24 Grande Rue

Ville : 26120 Châteaudouble

Département : Drôme

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Châteaudouble

Lo’Jo Trio en concert

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Le Trio Lo’jo c’est la réunion des 2 chanteuses et du chanteur de Lo’jo pour des versions dévêtues des chansons du groupe mais aussi de quelques pièces inédites ou oubliées.
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Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   prog.c.tout.verre@gmail.com

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English :

Le Trio Lo’jo is the reunion of Lo’jo’s 2 female singers and one male singer, for stripped-down versions of the group’s songs, as well as a few previously unreleased or forgotten pieces.

L’événement Lo’Jo Trio en concert Châteaudouble a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

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