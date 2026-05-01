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Week-end d’ouverture & ateliers d’une composition florale La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble

Week-end d’ouverture & ateliers d’une composition florale La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble samedi 16 mai 2026.

Lieu : La Nuit rêveuse Atelier floral

Adresse : 19 Grande Rue

Ville : 26120 Châteaudouble

Département : Drôme

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Châteaudouble

Week-end d’ouverture & ateliers d’une composition florale

La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :
2026-05-16

En solo ou en duo avec un enfant, venez réaliser une petite composition florale dans un contenant.

Et l’atelier est ouvert aux curieux décorations, plantes et autres surprises !
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La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 73 02 49 

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English :

Solo or with a child, come and create a small flower arrangement in a container.

And the workshop is open to the curious: decorations, plants and other surprises!

L’événement Week-end d’ouverture & ateliers d’une composition florale Châteaudouble a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme

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