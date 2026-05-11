Lol & Lalala Comedy Club Tours
Lol & Lalala Comedy Club Tours vendredi 18 septembre 2026.
Tours
Lol & Lalala Comedy Club
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 23:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Venez découvrir la promotion 2026 du Lol & Lalala Comedy Club composée d’humoristes talentueux Méchante Coline, Laura Gallego, Camille Falcone, Chloé Drouet, Sarah Maau, François Havard, Lucas Garat, Balthazar, Elie et Adrien Audo.
Venez découvrir la promotion 2026 du Lol & Lalala Comedy Club composée d’humoristes talentueux Méchante Coline, Laura Gallego, Camille Falcone, Chloé Drouet, Sarah Maau, François Havard, Lucas Garat, Balthazar, Elie et Adrien Audo.
Le plateau sera présenté par Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret.
Le Lol & Lalala Comedy Club, c’est un tremplin qui rassemble des humoristes de toute la France.
Il accompagne les talents de demain à travers
Des formations sur mesure animées par des professionnels du spectacle
Une tournée en France en 2026
+ LUDO DES JEUNES ANIMATION 37
After spectacle par Ludo des Jeunes. Ouvert à toutes et à tous à partir de 22h même si vous n’étiez pas au spectacle ! 26 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Come and discover the Lol & Lalala Comedy Club class of 2026, made up of talented comedians: Méchante Coline, Laura Gallego, Camille Falcone, Chloé Drouet, Sarah Maau, François Havard, Lucas Garat, Balthazar, Elie and Adrien Audo.
L’événement Lol & Lalala Comedy Club Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37
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