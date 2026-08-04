Longe-côte Asnelles – Asnelles
dimanche 16 août 2026 · Asnelles
Informations pratiques
Asnelles
Longe-côte Asnelles –
Les Tourelles Asnelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Venez découvrir une initiation au longe côte
Venez découvrir une initiation au longe côte.
Les combinaisons seront prêtées pour tous les participants. A chacun d’amener une vieille paire de baskets ou chausson d’eau ( prêt possible ) sortie d’une heure encadrée par des animateurs diplômés de la discipline longe côte.
Inscription obligatoire auprès du bureau de tourisme.
Limités à 25 personnes. .
Les Tourelles Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 21 94 02
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English : Longe-côte Asnelles –
Come discover an introduction to coastal lunge work
L’événement Longe-côte Asnelles – Asnelles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gold Beach
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