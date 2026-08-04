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AGENDA · Asnelles

Longe-côte Asnelles – Asnelles

dimanche 16 août 2026 · Asnelles

Longe-côte Asnelles – Asnelles

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Les Tourelles
Ville
14960 Asnelles
Département
Calvados
Tarif

Asnelles

Longe-côte Asnelles –

Les Tourelles Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Venez découvrir une initiation au longe côte
Venez découvrir une initiation au longe côte.
Les combinaisons seront prêtées pour tous les participants. A chacun d’amener une vieille paire de baskets ou chausson d’eau ( prêt possible ) sortie d’une heure encadrée par des animateurs diplômés de la discipline longe côte.
Inscription obligatoire auprès du bureau de tourisme.
Limités à 25 personnes.   .

Les Tourelles Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 21 94 02 

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English : Longe-côte Asnelles –

Come discover an introduction to coastal lunge work

L’événement Longe-côte Asnelles – Asnelles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gold Beach

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