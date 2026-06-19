Longchaumois

Long’Show Jazz Festival

Place Espace Loisirs Longchaumois Jura

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Le *LONG SHOW JAZZ 2026* se déroulera les 4 et 5 juillet à Longchaumois, un évènement à ne pas manquer !!!

Groupes de musique amateurs et professionnels se succéderont pendant ces deux journées et une buvette ainsi que de la restauration vous seront proposées.

N’hésitez pas à nous contacter et à réserver vos places en amont.

Organisé par Balades et Ballades. .

Place Espace Loisirs Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 03 33 68 longshowjazz@gmail.com

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English : Long’Show Jazz Festival

L’événement Long’Show Jazz Festival Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE