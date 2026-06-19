Long’Show Jazz Festival Longchaumois
Long’Show Jazz Festival Longchaumois samedi 4 juillet 2026.
Longchaumois
Long’Show Jazz Festival
Place Espace Loisirs Longchaumois Jura
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Le *LONG SHOW JAZZ 2026* se déroulera les 4 et 5 juillet à Longchaumois, un évènement à ne pas manquer !!!
Groupes de musique amateurs et professionnels se succéderont pendant ces deux journées et une buvette ainsi que de la restauration vous seront proposées.
N’hésitez pas à nous contacter et à réserver vos places en amont.
Organisé par Balades et Ballades. .
Place Espace Loisirs Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 03 33 68 longshowjazz@gmail.com
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English : Long’Show Jazz Festival
L’événement Long’Show Jazz Festival Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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