Informations pratiques

Saint-Malo

LOOK CIE LÈVE UN PEU LES BRAS

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Bien lookées et bien pimpées, c’est avec une gestuelle gracieuse, acrobatique et percutante, qu’elles attirent votre attention dans une surenchère d’autoreprésentation. LOOK est un duo de danse qui se joue des apparences. De celles que l’on poursuit et que l’on impose.

De celles qu’elles espèrent lorsqu’elles prennent la pose. Un jeu de reflet, de compétition et de remise en cause…

Une quête de l’image de soi et de ses dérives qui alterne entre performances chorégraphiques et situations comiques. .

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LOOK CIE LÈVE UN PEU LES BRAS Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel