Informations pratiques

Béziers

LOOKING FOR BEETHOVEN

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Le génie de Beethoven portée par les mains d’un immense pianiste, Pascal Amoyel.

Le 26 mars 1827, Ludwig van Beethoven s’éteint à Vienne et entre à jamais dans la légende. Deux siècles plus tard, le pianiste de renommée internationale Pascal Amoyel célèbre son génie à travers une enquête musicale captivante consacrée à l’un des sommets du répertoire les trente-deux sonates pour piano, véritable journal intime d’une vie. Entre récit et interprétation, ce spectacle dévoile le visage le plus intime du compositeur et éclaire le mystère de son œuvre. Il raconte comment Beethoven, privé de joie par le destin, sut la faire naître dans sa musique pour l’offrir en héritage à l’humanité. .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : LOOKING FOR BEETHOVEN

Beethoven’s genius brought to life by the hands of a great pianist, Pascal Amoyel.

L’événement LOOKING FOR BEETHOVEN Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34