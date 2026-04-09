L’OPEN MIC / JAM VOCALE DE RAPHAEL & VALENTIN Le Baiser Salé Paris

Le Club ouvre ses portes à une jam vocale d’enfer animée par deux musiciens d’exception : Raphaël Berrien à la guitare et Valentin Caillon au piano et à la voix. Ils seront accompagnés de brillants guests pour l’occasion, Benbass à la basse et Samuel Souissa à la batterie, pour une soirée où chacun – curieux, amateur, ou pro – est invité à partager sa passion. Ensemble, ils transforment la soirée en un moment unique, où la musique s’invente en direct, dans la joie et la bonne vibe. Pour écouter, pour jouer ou pour chanter, c’est une expérience à ne pas manquer !

L’ouverture de la jam sera inspirée d’un alchimiste belge qui a mis l’électro, le rap et la chanson française dans un shaker : c’est bien sûr Stromae. Avec ses textes ciselés et ses beats qui font danser autant qu’ils font réfléchir, Stromae a révolutionné la scène musicale en mélangeant hip-hop, électro, pop et influences africaines avec une élégance rare. Avec ses nombreux tubes il prouve qu’on peut être à la fois profond, dansant et drôlement intelligent.

Alors on danse ?

Spéciale Stromae

Le samedi 25 avril 2026

de 23h30 à 01h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T02:30:00+02:00

fin : 2026-04-26T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T23:30:00+02:00_2026-04-25T01:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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