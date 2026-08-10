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L’OPÉRA DE QUAT’SOUS THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac

vendredi 26 février 2027 · THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC · Pibrac

Informations pratiques

Début
vendredi 26 février 2027
Fin
samedi 27 février 2027
Heure de début
16:00:00
Lieu
THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC
Adresse
40 Rue Principale
Ville
31820 Pibrac
Département
Haute-Garonne
Tarif
22 22 22 Tarif réduit

Pibrac

L’OPÉRA DE QUAT’SOUS

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-26 16:00:00
fin : 2027-03-07

Date(s) :
2027-02-26 2027-03-05 2027-03-07

Découvrez ou redécouvrez l’œuvre emblématique de Brecht, et les sublimes musiques de Kurt Weill dans une version rock !
Le séduisant bandit Mackie épouse Polly, fille de Monsieur Peachum, un trafiquant d’un autre genre, exploiteur de mendicité.

Ce dernier voit d’un très mauvais œil cette union. Entre trahisons et corruptions, chacun tente de sauver sa peau dans un monde où l’hypocrisie fait loi.

Ce n’est pas à proprement parlé un opéra, ce n’est pas non plus une comédie musicale, c’est un spectacle hors norme où les mots de Brecht, relayés par les musiques de Kurt Weill, nous entraînent dans une histoire qui illustre les dérives de l’âme humaine. Les orchestrations aux couleurs rock soulignent la modernité de la partition et redonnent au texte de Brecht toute son actualité et son mordant. (Gilles Ramade)

L’Opéra de 4’sous est un spectacle d’actualité, destiné à celles et ceux qui souhaitent s’immerger une œuvre majeure du répertoire. 22  .

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11 

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English :

Discover or rediscover Brecht’s iconic work and Kurt Weill’s sublime music in a rock version!

L’événement L’OPÉRA DE QUAT’SOUS Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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