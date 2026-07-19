L’Opéra Rock Fabrice Guy La Cluse-et-Mijoux
samedi 19 septembre 2026 · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
L’Opéra Rock Fabrice Guy
Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par le Centre d’Animation du Haut Doubs.
Deux potes un peu punk Ded & Steven. L’un bidouille de la musique sur cassettes, l’autre fabrique des effets spéciaux à base de planche et de vis à bois. Ils espèrent tutoyer les étoiles en jouant: Fabrice Guy l’Opéra Rock . Les 2 personnages retracent l’épopée de leurs héros ! .
Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cahd-25@orange.fr
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English : L’Opéra Rock Fabrice Guy
L’événement L’Opéra Rock Fabrice Guy La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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