Informations pratiques

La Cluse-et-Mijoux

L’Opéra Rock Fabrice Guy

Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par le Centre d’Animation du Haut Doubs.

Deux potes un peu punk Ded & Steven. L’un bidouille de la musique sur cassettes, l’autre fabrique des effets spéciaux à base de planche et de vis à bois. Ils espèrent tutoyer les étoiles en jouant: Fabrice Guy l’Opéra Rock . Les 2 personnages retracent l’épopée de leurs héros ! .

Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cahd-25@orange.fr

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English : L’Opéra Rock Fabrice Guy

L’événement L’Opéra Rock Fabrice Guy La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS