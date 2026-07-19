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AGENDA · La Cluse-et-Mijoux

L’Opéra Rock Fabrice Guy La Cluse-et-Mijoux

samedi 19 septembre 2026 · La Cluse-et-Mijoux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
25300 La Cluse-et-Mijoux
Département
Doubs
Tarif
12 12 12 Tarif réduit Tarif réduit

La Cluse-et-Mijoux

L’Opéra Rock Fabrice Guy

Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Organisé par le Centre d’Animation du Haut Doubs.
Deux potes un peu punk Ded & Steven. L’un bidouille de la musique sur cassettes, l’autre fabrique des effets spéciaux à base de planche et de vis à bois. Ils espèrent tutoyer les étoiles en jouant: Fabrice Guy l’Opéra Rock . Les 2 personnages retracent l’épopée de leurs héros !   .

Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36  cahd-25@orange.fr

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English : L’Opéra Rock Fabrice Guy

L’événement L’Opéra Rock Fabrice Guy La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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