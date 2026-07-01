L’oracle Photographique / La Traversée Photographique, La Chambre, Strasbourg

Informations pratiques

L’oracle Photographique / La Traversée Photographique Samedi 10 avril 2027, 14h00 La Chambre Bas-Rhin

par tirage au sort, 8 places par journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T14:00:00+02:00 – 2027-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2027-04-10T14:00:00+02:00 – 2027-04-10T18:00:00+02:00

Présage Tirage Mirage est un oracle photographique, réalisé par Laura Lafon Cadilhac dans la province de Valparaiso au Chili entre 2019 et 2024, dans un contexte socio-politique très mouvementé fait d’espoirs, de luttes progressistes et de désenchantement. Les images produites par l’artiste sont visibles uniquement dans le cadre de consultations individuelles.

Cet oracle n’est pas divinatoire : c’est une manière de regarder des photographies et d’inviter le public à se révéler à travers elles. Laura Lafon Cadilhac invite les personnes à dire ce qu’elles voient dans les images et ce que ces images racontent du monde. Les photographies se transforment en refuges précieux qui parlent autant de nous que du monde que nous croyons voir.

Un tirage au sort régional, lancé début 2027, désignera les 48 heureux gagnants qui assisteront à une consultation individuelle dans l’une des villes de la tournée

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

La Chambre 4 Place d’Austerlitz, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 0388366538 http://www.la-chambre.org

_Présage Tirage Mirage_ est un oracle photographique, réalisé par Laura Lafon Cadilhac dans la province de Valparaiso au Chili entre 2019 et 2024.

Présage, Tirage, Mirage © Laura Lafon Cadilhac.