L’oracle Photographique / La Traversée Photographique, Stimultania, Strasbourg

Informations pratiques

L’oracle Photographique / La Traversée Photographique Vendredi 9 avril 2027, 18h00 Stimultania Collectivité européenne d’Alsace

par tirage au sort régional, limité à 8 places par journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-09T18:00:00+02:00 – 2027-04-09T21:00:00+02:00

Fin : 2027-04-09T18:00:00+02:00 – 2027-04-09T21:00:00+02:00

Présage Tirage Mirage est un oracle photographique, réalisé par Laura Lafon Cadilhac dans la province de Valparaiso au Chili entre 2019 et 2024, dans un contexte socio-politique très mouvementé fait d’espoirs, de luttes progressistes et de désenchantement. Les images produites par l’artiste sont visibles uniquement dans le cadre de consultations individuelles.

Cet oracle n’est pas divinatoire : c’est une manière de regarder des photographies et d’inviter le public à se révéler à travers elles. Laura Lafon Cadilhac invite les personnes à dire ce qu’elles voient dans les images et ce que ces images racontent du monde. Les photographies se transforment en refuges précieux qui parlent autant de nous que du monde que nous croyons voir.

Un tirage au sort régional, lancé début 2027, désignera les 48 heureux gagnants qui assisteront à une consultation individuelle dans l’une des villes de la tournée.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’évènements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Stimultania 33 rue Kageneck Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0388236311 https://stimultania.org https://www.instagram.com/stimultania/;https://www.facebook.com/StimultaniaPhotographie/;https://www.youtube.com/@StimultaniaStrasbourg;https://www.linkedin.com/company/stimultania/ Depuis 1987, Stimultania Pôle de photographie est au carrefour des interrogations de ce monde. Stimultania défend une photographie en prise avec l’Homme, une photographie debout, investie, sans distance frileuse, vive et écorchée. Son objectif : faire découvrir – dans les meilleures conditions – des œuvres photographiques et donner au regardeur la possibilité de vivre des expériences individuelles et collectives, d’exprimer des critiques. Stimultania travaille dans le champ de l’éducation à et par l’image photographique en développant notamment un outil pédagogique innovant, LES MOTS DU CLIC.

Lieu unique pour ne pas dire mythique, le premier établissement de Stimultania, fondé en 1987 à Strasbourg, est un lieu d’exposition et un pôle de ressource. C’est aussi un espace de rencontre, de liberté et parfois de résistance. Le second établissement, ouvert en 2014 à Givors, est dédié à l’accompagnement des résidences d’artistes et à la production d’œuvres collectives. Proche de la gare. Accessible en bus et tram.

_Présage Tirage Mirage_ est un oracle photographique, réalisé par Laura Lafon Cadilhac dans la province de Valparaiso au Chili entre 2019 et 2024.

Présage, Tirage, Mirage © Laura Lafon Cadilhac.