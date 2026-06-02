L’orchestre cherche et trouve autour du monde Théâtre du Châtelet Paris

Cher Maestro,

Des nuages planent au-dessus de Rio de Janeiro, et il faut vraiment qu’il fasse beau pour le carnaval. Alors, avec nos cuivres, on joue à l’envers pour aspirer les nuages. Quel boulot ! pas vraiment le temps de flâner dans les rues !

Paco, Mélanie, Alex. Chloé Perarnau,

L’Orchestre cherche et trouve autour du monde est un spectacle musical tiré du livre homonyme de Chloé Perarnau, paru en 2016 aux éditions L’Agrume. Ponctué par les dessins de l’autrice, accompagné par la voix d’une comédienne, ce spectacle est le récit de la détective privée Simone, missionnée par la cheffe d’orchestre, pour retrouver ses musiciens.

À son arrivée au théâtre pour une répétition, elle ne trouve que des chaises vides et… une pile de cartes postales. Le décor est planté pour débuter une enquête autour du monde, rythmée par de nombreuses énigmes. À partir de dessins inédits réalisés par l’autrice durant le spectacle, Simone, la détective, cherche les indices. Le temps d’une escale musicale, les spectateurs cherchent et trouvent à leur tour les musiciens de l’orchestre et découvriront près d’une dizaine de compositeurs et au moins autant d’œuvres qui, toutes, sont une découverte du répertoire, de l’instrumentation, et des styles !

Dès 5 ans

Dans le cadre des P’tits Fauteuils, la programmation jeune public du Châtelet !

Le dimanche 31 janvier 2027

de 16h00 à 17h10

payant

De 10 à 18 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-31T17:00:00+01:00

fin : 2027-01-31T18:10:00+01:00

Date(s) : 2027-01-31T16:00:00+02:00_2027-01-31T17:10:00+02:00

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/26-27/lorchestre-cherche-et-trouve/ https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet



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