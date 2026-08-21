L’Orchestre de Chambre d’Hôte joue Gabriel Fauré, Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy, Foix

Informations pratiques

L’Orchestre de Chambre d’Hôte joue Gabriel Fauré Vendredi 18 septembre, 20h30 Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy Ariège

Gratuit. Sans réservation. Places limitées à 120 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Depuis la création de l’Orchestre de Chambre d’Hôte en 2009, Jean-Paul Raffit développe un son de groupe singulier, original, construit autour de l’univers de sa guitare électrique, et proposant un équilibre entre musiques savantes et musiques actuelles, à la fois exigeantes artistiquement et accessibles à tous les publics.

Cette recherche l’amène à réunir, dès la genèse de son projet, des solistes issus des musiques actuelles et classiques.

Le programme proposé pour les Journées Européennes du Patrimoine sera principalement composé de pièces rendant hommage au grand compositeur ariégeois, dont on a commémoré en 2024 le centenaire de sa disparition.

Nous y entendrons ses mélodies (« le secret », « au bord de l’eau », « après un rêve », « spleen »), sa « Sicilienne », « Pavane », son « Elegie », « Libera Me », et les compositions originales de Jean-Paul RAFFIT.

La couleur musicale privilégiera le lyrisme, la clarté des harmonies ainsi qu’une atmosphère douce et profonde rappelant l’intériorité singulière du compositeur.

Nous vous espérons nombreux pour partager cette expérience musicale, en ce lieu particulièrement chargé de la présence de Gabriel Fauré (qui y débuta à l’harmonium)!

Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie 07 88 62 44 34 https://ariege.fr Cette chapelle, au nom de Montjoie, perpétue le souvenir de la victoire de Charlemagne sur les Maures en 778.

Le pèlerinage à Notre-Dame de Montgauzy se diffusa si bien que l’évêque dut intervenir en 1340 contre les excès des pèlerins montagnards qui y faisaient de bruyantes veillées. Le 4 janvier 1562, la chapelle souf­frit de l’irruption des Réformés et, en 1579, le gouver­neur du château de Foix la fit démolir ainsi que le clocher.

Reconstruite dès 1628, les cérémonies du pèle­rinage solennel reprirent le 8 septembre, puis, vendue en 1791, elle devint propriété privée et tomba en ruines. Le département en fit l’acquisition en 1840 pour installer l’École Normale dans le domaine et la cha­pelle fut rendue au culte en décembre 1853 pour être encore fermée en 1883, tandis que le mobilier était dispersé. Réparée en 1943, elle fut à nouveau rouverte au culte. Parking à proximité.

**Depuis la création de l’Orchestre de Chambre d’Hôte en 2009, Jean-Paul Raffit développe un son de groupe singulier, original, construit autour de l’univers de sa guitare électrique, et proposant un…

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