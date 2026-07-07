Lorenzaccio Théâtre Public de Montreuil Montreuil
mardi 16 mars 2027 · Théâtre Public de Montreuil · Montreuil
Informations pratiques
À Florence, en 1537, le jeune Lorenzo de Médicis feint la débauche pour approcher le duc Alexandre et préparer son assassinat. Mais son geste solitaire, censé libérer la cité, révèle surtout l’impuissance collective et la lâcheté des élites républicaines.
Avec Lorenzaccio, David Bobée propose une relecture puissante du chef-d’oeuvre romantique, nourrie d’un geste politique assumé. Son adaptation fusionne les versions de George Sand et d’Alfred de Musset, redonnant toute sa place à un matrimoine longtemps invisibilisé. Comme toujours avec le metteur en scène, la force du spectacle tient notamment à une scénographie saisissante, métaphore d’une cité en ruine, et à une distribution intergénérationnelle et inclusive.
Expert dans l’art de faire vibrer les grands textes au présent, David Bobée s’attaque à un monument de la littérature pour en révéler toute la puissance politique. Avec Lorenzaccio, voici un nouveau classique dépoussiéré à coups de théâtre frontal, d’images percutantes et d’énergie collective.
Du mardi 16 mars 2027 au mardi 13 avril 2027 :
samedi
de 17h00 à 20h20
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 19h00 à 22h20
payant
De 9 à 27 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-16T20:00:00+01:00
fin : 2027-04-14T01:20:00+02:00
Date(s) : 2027-03-16T19:00:00+02:00_2027-03-16T22:20:00+02:00;2027-03-17T19:00:00+02:00_2027-03-17T22:20:00+02:00;2027-03-18T19:00:00+02:00_2027-03-18T22:20:00+02:00;2027-03-19T19:00:00+02:00_2027-03-19T22:20:00+02:00;2027-03-20T17:00:00+02:00_2027-03-20T20:20:00+02:00;2027-03-23T19:00:00+02:00_2027-03-23T22:20:00+02:00;2027-03-24T19:00:00+02:00_2027-03-24T22:20:00+02:00;2027-03-25T19:00:00+02:00_2027-03-25T22:20:00+02:00;2027-03-26T19:00:00+02:00_2027-03-26T22:20:00+02:00;2027-03-27T17:00:00+02:00_2027-03-27T20:20:00+02:00;2027-03-30T19:00:00+02:00_2027-03-30T22:20:00+02:00;2027-03-31T19:00:00+02:00_2027-03-31T22:20:00+02:00;2027-04-01T19:00:00+02:00_2027-04-01T22:20:00+02:00;2027-04-02T19:00:00+02:00_2027-04-02T22:20:00+02:00;2027-04-03T17:00:00+02:00_2027-04-03T20:20:00+02:00;2027-04-06T19:00:00+02:00_2027-04-06T22:20:00+02:00;2027-04-07T19:00:00+02:00_2027-04-07T22:20:00+02:00;2027-04-08T19:00:00+02:00_2027-04-08T22:20:00+02:00;2027-04-09T19:00:00+02:00_2027-04-09T22:20:00+02:00;2027-04-10T17:00:00+02:00_2027-04-10T20:20:00+02:00;2027-04-13T19:00:00+02:00_2027-04-13T22:20:00+02:00
Théâtre Public de Montreuil 10, place Jean-Jaurès 93100 Montreuil
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