AGENDA · Épinal
Lorie Party 2026 au cinéma, Cinés Palace, Épinal
jeudi 5 novembre 2026 · Cinés Palace · Épinal
Informations pratiques
Lorie Party 2026 au cinéma Jeudi 5 novembre, 20h00 Cinés Palace Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:45:00+01:00
Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:45:00+01:00
Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=EFWEH »}]
Evénement – Lorie signe son grand retour sur scène avec la Lorie Party, le concert événement qui ravive toute l’énergie des années 2000 dans une ambiance euphorique et festive autour des hits « Prè…
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