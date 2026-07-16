Lorie Party 2026 au cinéma, Cinés Palace, Épinal

Informations pratiques

Lorie Party 2026 au cinéma Jeudi 5 novembre, 20h00 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:45:00+01:00

Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:45:00+01:00

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=EFWEH »}]

Evénement – Lorie signe son grand retour sur scène avec la Lorie Party, le concert événement qui ravive toute l’énergie des années 2000 dans une ambiance euphorique et festive autour des hits « Prè…