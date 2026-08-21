UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nice

« L’origine de l’humanité », Grotte du Lazaret, Nice

samedi 19 septembre 2026 · Grotte du Lazaret · Nice

« L’origine de l’humanité », Grotte du Lazaret, Nice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Grotte du Lazaret
Adresse
33 bis boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice, 06300 Nice, France
Ville
06300 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Limité à 20 personnes

« L’origine de l’humanité » Samedi 19 septembre, 14h30 Grotte du Lazaret Alpes-Maritimes

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Conférence animée par Emmanuel Desclaux, archéologue départemental, responsable du laboratoire de préhistoire du Lazaret

Grotte du Lazaret 33 bis boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489043600 [{« type »: « link », « value »: « https://www.mesdemarches06.fr »}]
Conférence animée par Emmanuel Desclaux, archéologue départemental, responsable du laboratoire de préhistoire du Lazaret

©grotte du Lazaret

À voir aussi à Nice (Alpes-Maritimes)